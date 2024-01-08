3 نصائح لاستثمار آمن بعائد شهري مضمون.. «اتدربي على مشروعك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يمكن للسيدات الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة من المنزل، ولا يشترط دفع مبالغ كبير بل يمكن البدء من 10 آلاف جنيه، ومع نجاح المشروع يمكن زيادة المبلغ فيما بعد، الذي سينعكس على زيادة الأرباح أيضًا، ولكن هناك 3 نصائح يجب اتباعها جيدا، لضمان نجاح المشروع واستمراريته، والحصول على أرباح مضاعفة في فترة قصيرة، أو عائد شهري مضمون.

هناك 3 نصائح للاستثمار وتحقيق أرباح مادية بصفة مستمرة، بحسب ما توضحه الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، في حديثها لـ«الوطن».

اتخاذ الإجراءات القانونية

يجب على السيدات اللاتي يرغبن في إنشاء مشروع صغير، للاستثمار من خلاله وتحقيق عائد ربحي شهري، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك بعد تحديد فكرة المشروع التي سيتم العمل عليها، ويجب اتباع الطرق الصحيحة، ولا يشترط أن يكون لديها الخبرة الكافية بالمجال القانوني، بل يمكن الاستعانة بخبير قانوني أو محام، يساعدها في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة أو إنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وغيرها من الإجراءات الخاصة بالمشروع؛ لأنها خطوة مهمة تضمن النجاح وفقا لـ«الملاح».

التدريب جيدًا على فكرة المشروع

وبحسب «الملاح» يجب أن تتدرب السيدة جيدا على فكرة المشروع الخاص بها، فإن كان مثلا مشروعًا لبيع الملابس، يجب أن تتعلم أساسيات البيع والشراء، وطرق التعامل مع الزبائن، أي تكون لديها خلفية كبيرة عن مجال المشروع، حتى تتمكن من إدارته جيدًا؛ لأن الأخطاء في مثل هذه البداية قد تؤدي إلى فشل المشروع، أو على الأقل تعطل من نجاحه، ويمكن البدء بمبلغ 10 آلاف جنيه.

الحملات الإعلانية

وتعد الحملات الإعلانية واحدة من أهم عوامل نجاح أي مشروع، لأنه يضمن جلب الزبائن باستمرار، خاصة إن كانت المنتجات بجودة جيدة وسعر منافس؛ ولكن الأمر ليس سهلًا بل يجب أن تكون السيدة على وعي، بطريقة التعامل الجيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ذلك سيعود عليها بالفائدة.