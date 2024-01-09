نقص هذه الفيتامينات والمعادن يؤثر على الحالة النفسية لديك

محمد اسماعيل - القاهرة - الاكتئاب والقلق من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا، حيث يعاني منها العديد من الأشخاص، ويمكن أن تؤثر على حياتهم بشكل كبير، ويمكن أن تؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض.

ووفقًا لموقع "Health Shots"، هناك 5 حالات نقص لعناصر غذائية ترتبط بتقلبات الحالة المزاجية أو الحزن والاكتئاب.

- فيتامين د

يلعب فيتامين "D" دورًا مهمًا في إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم الحالة المزاجية، وقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين "D" لديهم خطر أعلى للإصابة بالاكتئاب والقلق.

- فيتامين "B"

يساعد هذا الفيتامين في تعزيز صحة الدماغ، وإنتاج الناقلات العصبية، ويمكن أن يؤثر عدم تناول كمية كافية من أطعمة تحتوي على فيتامينات B على إنتاج السيروتونين والدوبامين، ما يؤثر على استقرار الحالة المزاجية.

- الحديد أو فقر الدم

الأشخاص المصابين بفقر الدم لديهم خطر أعلى للإصابة بالتعب والتهيج وتقلب الحالة المزاجية.

- المغنيسيوم

يحتاج الجسم إلى المغنيسيوم لأداء عدد من الوظائف المهمة، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستوياته في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بالقلق والتوتر والاكتئاب.

- الأحماض الدهنية أوميجا-3

تساهم أحماض أوميجا-3 الدهنية، في منع مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب، ويمكن عن طريق تناول زيت السمك وبذور الكتان والجوز زيادة مستوياتها الجسم وتحسين الحالة المزاجية.

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