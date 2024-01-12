أوصى بها النبي وتحارب الحزن والاكتئاب.. ما هي التلبينة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

إعداد الأطعمة في المنزل لا يتوقف فقط على مدى مذاقها الشهي، أو مكوناتها الغذائية فقط، فقد تلجأ العديد من ربات المنازل وخاصة الأمهات لتحضير الأكلات من الخُضر التي ذُكرت في القرآن الكريم، أو ما أوصى به النبي محمد صل الله عليه وسلم.

وتعد التلبينة النبوية، واحدة من أنواع الحساء التي تهتم العديد من السيدات تحضيرها خاصة وإنه شاع أن أوصى بها النبي لتخفيف الحزن والاكتئاب.

وأوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتداوي بالتلبينة، فهي تخفف من التوتر وتعالج الحزن والاكتئاب، ومن شأنها أن تريح القلب، وكان ورد عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قولها إني سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: (التلبينة مجمَّةٌ لفؤاد المريض، تَذهَب ببعض الحزن) متفق عليه من(البخاري ومسلم).

ما هي التلبينة النبوية؟

هي نوع من أنواع الشوربة يُعد ويُحضر من طهي الشعير المحمص المطحون والحليب والعسل، ذكر النبي إنها تداوي الحزن وتخفف التوتر.

فوائد التلبينة النبوية

إليكِ فوائد التلبينة الصحية والنفسية وفقًا للموقع الطبي webmd

تخفيف الاكتئاب

يمكنها تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية والنفسية، إذ إنها وجبة غنية بالكربوهيدرات الذي يؤثر على الحالة المزاجية.

المذاق الغني

للتلبينة مذاق غني، إذ تحتوي على السكر

غنية بالزنك

الزنك واحد من أهم المعادن المكونة للتلبينة النبوية الذي يستخدم كمكمل غذائي في العلاج المضاد للاكتئاب

طريقة عمل التلبينة النبوية

المكونات:

كوبين ونص من الماء.

ربع كوب شعير.

لتران ونصف من الحليب السائل

ربع كوب من العسل.

مكسرات، حسب الرغبة.

طريقة عمل التلبينة النبوية

قومي بغسل وتنظيف الشعير جيدًا، وضعيه في مكان مكشوف حتى يجف تمامًا

يُطحن الشعير، ويُوضع على النار حتى يتحمص

ضيفي الماء إلى الشعير حتى يغليا سويًا.

تُرفع التلبية عن النار، ثم اتركيها حتى تبرد.

حلي الشوربة بالعسل، وازينيها بالمكسرات بعدما تضعيها فب اكواب التقديم.