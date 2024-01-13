ماذا يحدث عند وضع الأطعمة المجمدة في الميكروويف؟.. خطر غير متوقع

القاهرة - سمر حسين - صحة

استخدام الميكروويف من أساسيات السيدات، وخاصة ربات المنازل العاملات، اللاتي يجدن فيه جهازًا سريعًا في تسخين الأطعمة دون جهد أو وقت طويل، إذ يوفر في الوقت والجهد بشكل كبير، ولكن ماذا عن الجانب الآخر من الميكروويف؟

ماذا يحدث عند وضع الأطعمة المجمدة في الميكروويف؟

على الرغم من كونه أسهل طريقة لإعادة تسخين الأطعمة وطهيها بحرارة عالية، إلا أن وضع اللحوم والأطعمة المجمدة في الميكروويف يشكل خطرًا كبيرًا ليس فقط على الصحة، بل أيضًا على أمر آخر غير متوقع.

بحسب العديد من الدراسات الطبية، فإنه يفضل تجنب وضع اللحوم والأكلات المجمدة داخل الميكروويف، وذلك بسبب عدم وصول الحرارة إلى الأجزاء الداخلية للحوم بشكل متساوي، ما يسمح للبكتيريا بالنمو على الطعام، لذا يفضل استخدام الحرارة بشكل صحيح بعد «ذوبان الثلوج».

ووفقًا لما أكدته منظمة الصحة العالمية، فإن أشعة الميكروويف لا تسبب مُطلقًا الأضرار طالما استُخدم جهاز الميكروويف بالطريقة الصحيحة.

خطر وضع الأطعمة المجمدة في الميكروويف

لم يتوقف خطر اللحوم المجمدة على الصحة فقط، بل على الكهرباء أيضًا، فوفقًا لما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر الصفحة الرسمية بـ «فيس بوك»، فإن عدم إذابة الطعام قبل وضعه بالميكروويف، يعمل على استهلاك الكهرباء بشكل كبير ما يزيد من الفاتورة.

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