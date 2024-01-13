للوقاية من أنواع خطيرة للسرطان.. تجنب تناول الكحوليات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإقلاع عن تناول الكحوليات يقلل من خطر الإصابة بخمسة أنواع مختلفة من السرطان الخبيث، حسب ما جاء في الورقة البحثية الحديثة من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، نقلا عن موقع medicalnewstoday.

وتشمل هذه الأورام: سرطان الفم، والحنجرة، والمريء، والقولون والمستقيم، وسرطان الثدي عند الإناث، وفحص الباحثون بيانات من أكثر من 90 دراسة حول السرطان الناجم عن الكحول، ووقف استهلاكه، نقلا عن موقع 24.

ووجد البحث أن الإقلاع عن الكحول يرتبط بعكس 3 مسارات ميكانيكية، أولها: استقلاب مادة الأسيتالديهيد، التي تسبب أورام الجهاز الهضمي العلوي، وتشبه مادة تستخدم في تحنيط الجثث، وثانياً: السمية الجينية أو تلف الحمض النووي، وثالثاً: الجهاز المناعي والالتهابي.

وحذّر البحث من أن التعرض المستمر على مدار سنوات وبمستوى عالٍ بما فيه الكفاية من الكحول، يؤدي إلى ضرر الحمض النووي، وظهور خلايا متحورة سرطانية.

وقال الباحثون: "الاستمرار في الامتناع عن تناول الكحول هو الطريقة الوحيدة لرؤية آثار صحية إيجابية طويلة المدى".

وأشارت النتائج إلى أن استهلاك الكحول يرتبط بأمراض القلب والدورة الدموية وزيادة الوزن، والتأثير السلبي على صحة الدماغ والنوم، وأن فوائد الامتناع عنه لا تقتصر فقط على الوقاية من السرطان.



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