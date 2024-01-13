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من هو محمد المغازي خطيب الفنانة ريم سامي؟.. اعرف سنة ووظيفته

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من هو خطيب ريم سامي

فستان أبيض دانتيل قصير، وتسريحة شعر مميزة طلت بها الفنانة ريم سامي خلال حفل خطوبتها، جعلها حديث السوشيال ميديا، وأثار اللوك الذي ظهرت به فضول الكثير من الناس لمعرفة من هو خطيب الفنانة ريم سامي، التي دق قلبها لشاب من خارج الوسط الفني، لا يعرفه إلا القليل ولم تشارك صورًا معه من قبل.

أما صور الخطوبة والفيديوهات التي نشرتها عبر صفحتها فقد شاركتها من الأكونت الشخصي لشقيقته ميريت، لذا نقدم تفاصيل عنه بحسب الموجود عبر الصفحة الرسمية لـ«ريم» على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة«انستجرام».

من هو خطيب الفنانة ريم سامي؟

وفقًا للصفحة الشخصية لخطيب ريم سامي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، نقدم التفاصيل التالية عن من هو خطيب الفنانة ريم سامي:

- اسمه محمد المغازي.

- لديه أكثر من 700 متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

- في الثلاثينات من عمره.

- رجل أعمال.

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- لديه شقيقة واحدة اسمها ميريت المغازي.

- تحب عائلته الخصوصية، لذلك هو وشقيقته يغلقان صفحاتهم.

- خطب ريم سامي بعد انفصالها عن خطيبها السابق بـ6 أشهر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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