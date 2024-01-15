من هي أول ضابطة في القوات الجوية تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا 2024؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أصبحت ماديسون مارش أول ضابطة في الخدمة الفعلية بالقوات الجوية تتوج بلقب ملكة جمال أمريكا.

وبحسب nypost، فازت "الملازم الثاني" في القوات الجوية البالغة من العمر 22 عامًا، والطالبة في كلية الطب بجامعة هارفارد على 50 متسابقًا آخر لتفوز بالمركز الأول في مسابقة ملكة جمال أمريكا لعام 2024، التي أقيمت في فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفازت مارش بلقب ملكة جمال كولورادو العام الماضي، قبل أن تحصل على هذه الجائزة وسط تصفيق الجناح العسكري الذي تخدم فيه وقادة الولاية التي تمثلها.

ونشرت القوات الجوية الأمريكية على موقع X: “تهانينا لطيارنا، الملازم الثاني ماديسون مارش، ملكة جمال كولورادو – التي توجت بلقب ملكة جمال أمريكا 2024”.

صاحبة الـ22 عاما تخرجت من أكاديمية القوات الجوية العام الماضي بعد أيام قليلة من فوزها بلقب ملكة جمال كولورادو.

وهي تدرس أيضًا في كلية كينيدي بجامعة هارفارد على أمل الحصول على درجة الماجستير في السياسة العامة.

وخلال جولة النقاش، ذكرت مارش والدتها التي توفيت بسرطان البنكرياس عام 2018، بحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن”. دفعها الموت المأساوي إلى إنشاء مؤسسة ويتني مارش لجمع الأموال لأبحاث السرطان.

وفي جولة المواهب، أكدت الفائزة حصولها على رخصة الطيران في عمر 16 عامًا.

عندما تم طرح المزيد من الأسئلة عليها كواحدة من أفضل المتأهلين للتصفيات النهائية، تحدثت عن مسيرتها العسكرية التي قالت إنها تمثل كيفية القيادة والتعلم "بشغف".

"إنها تجربة رائعة أن أجمع كلا الجانبين من الأجزاء المفضلة في حياتي معًا، وآمل أن أحدث فرقًا للآخرين حتى يتمكنوا من إدراك أنه ليس عليك أن تضع حدودًا لنفسك"، قالت مارش سابقًا عن التنافس في مسابقات ملكات الجمال والتدريب مع القوات الجوية.

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