كيف تفحص فمك بحثا عن علامات السرطان؟.. احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعتبر فحوصات الأسنان المنتظمة ضرورية لاكتشاف العلامات المبكرة لسرطان الفم.

ويوصي أطباء الأسنان بإجراء الفحص الذاتي في المنزل، خاصة إذا تعذر عليك الذهاب إلى الطبيب من أجل الفحص، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكشف الدكتور مايكل هو، استشاري سرطان الوجه والرقبة والفم في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، دليله خطوة بخطوة للعلامات التي يجب التحقق منها.

- القروح التي تستمر لفترة أطول من أسبوعين

القرحة — المناطق المكسورة في بطانة الفم — التي لا تشفى خلال ثلاثة أسابيع يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الفم.

القروح شائعة ولا ينبغي أن تكون مصدر قلق إذا شفيت بسرعة، ومع ذلك، فإن القرح التي تستمر لفترة أطول من ثلاثة أسابيع، وتستمر في النمو مرة أخرى بشكل أكبر أو بالقرب من الجزء الخلفي من الحلق، يجب فحصها من قبل طبيب.

تورم أو كتل

يمكن أن تكون التورمات والكتل غير المبررة حول الفم أو الفك علامة على الإصابة بالسرطان، يمكن أن تظهر الكتلة على اللسان أو الفم أو الشفاه أو اللثة وقد تكون مؤلمة.

وفي حالات أقل شيوعًا، يمكن أن تظهر كتل سرطانية على الغدد اللعابية واللوزتين والبلعوم، وهو جزء الحلق الذي يربط الفم بالقصبة الهوائية.

يمكن أن تظهر هذه الكتل أيضًا على شكل سماكة في الفم أو على الشفاه.

ويحث "الدكتور هو" أي شخص يلاحظ هذه الأعراض على زيارة طبيب الأسنان، الذي قد يحيله لإجراء تقييمات عاجلة للاشتباه في إصابته بالسرطان.

بقع حمراء أو بيضاء

يمكن أن تظهر التغيرات السرطانية في الفم على شكل بقع حمراء أو بيضاء، على الرغم من أن البقع - التي قد تكون مؤلمة أو مؤلمة - ليست سرطانًا، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى المرض إذا تركت دون علاج، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

يجب تقييم البقع البيضاء، المعروفة باسم الطلاوة، والبقع الحمراء، التي تسمى الطلاوة الحمراء، من قبل طبيب.

ومع ذلك، يمكن أيضًا أن تكون البقع الحمراء والبيضاء ناجمة عن عدوى فطرية تسمى مرض القلاع، في هذه الحالة، عادةً ما تفرك البقع البيضاء، تاركة رقعة حمراء مؤلمة تحتها، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

إذا أدى العلاج المضاد للفطريات إلى اختفاء البقع، فهي ليست مرتبطة بالسرطان.

الأسنان الفضفاضة

يمكن أن تكون الأسنان المتذبذبة علامة على الإصابة بالسرطان ويجب عدم تجاهلها.

يمكن أن تتسبب الأورام في فقدان الأسنان، يوضح الدكتور هو: "عندما يغزو السرطان عظم الفك، يمكن أن يؤدي إلى اهتزاز الأسنان، في هذه الحالات، يمكن أن يساعد التقييم الذي يجريه طبيب الأسنان لتقييم المنطقة المثيرة للقلق والأشعة السينية للفك في توفير المزيد من المعلومات".

ومع ذلك، يمكن أن يكون سبب الأسنان المتذبذبة هو أمراض اللثة، وهو أمر شائع بين عامة السكان، وفقا للدكتور هو.

حتى لو لم يكن سرطان الفم، ينصح الأطباء أولئك الذين يعانون من أسنان فضفاضة بالتحدث مع طبيب.

التهاب الحلق المزمن

يمكن أن يكون التهاب الحلق أو بحة في الصوت يستمر لأكثر من ستة أسابيع علامة على الإصابة بالسرطان.

قد يصبح صوت الشخص أكثر أجشًا أو أكثر هدوءًا - على غرار ما يبدو عليه عندما يصاب بنزلة برد - إذا كان مصابًا بسرطان الفم، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

يمكن أن يكون هذا علامة على الإصابة بسرطان البلعوم السفلي، الذي يؤثر على الجزء الخلفي من الحلق وربما الحبال الصوتية.

يمكن أن يؤدي تورم الفم بسبب الورم أيضًا إلى اللثغة، أو يجعل من الصعب نطق كلمات معينة أو يسبب التلعثم.

إذا كان السرطان على اللسان فإنه يمكن أيضا أن يعيق الحركة ويؤثر على الكلام، يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى التلفظ بكلمات معينة أو مواجهة مشكلة في نطق بعض الأصوات.

الخدر

يمكن أن يكون الخدر حول الفم أو اللسان علامة تحذيرية لسرطان الفم، قد يتم الشعور به في مناطق غير مكتملة أو في جميع أنحاء الفم والشفتين ويمكن أن يشعر بالخدر أو الوخز، كما تقول مؤسسة سرطان الفم.

ويقول الخبراء إن هذا الوخز والخدر يمكن أن يحدث لأن الخلايا السرطانية تسبب تلف الأوعية الدموية العصبية في الفم.

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