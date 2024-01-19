في "مجتمع الثلج".. 7 دوافع خفية وراء أكل لحوم الموتى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في مواجهة الموت تصبح كل الخيارات صعبة، ففي عام 1972 تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الأوروحواياني في جبال الأنديز، ونجا منها 29 شخصًا فقط، ووجد الناجون أنفسهم في ظروف قاسية للغاية، حيث كانوا محاصرين في الثلج، ويواجهون خطر الموت جوعا أو بردا.

في هذه الظروف الصعبة، اضطروا إلى اتخاذ قرار مرعب، وهو أكل لحوم زملائهم المتوفين، كان هذا القرار صعبًا للغاية، ولكنه كان ضروريًا للبقاء على قيد الحياة.

تناول الفيلم الإيطالي "Society of the Snow" أو ما يطلق عليه "مجتمع الثلج" هذه المأساة الإنسانية، وهو من بطولة رافاييل فيدرمان، إنزو فوجرينسيتش، سيمون همبي، وإخراج جيه أيه بايونا وخايمى ماركيز، ويُعرض حاليًا على منصة "نتفليكس".

تكشف الدكتورة إيمان عبد الله محمد، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، خلال حديثها لـ"الخليج 365" الدوافع التي دفعت هؤلاء الأشخاص إلى اللجوء إلى أكل لحوم زملائهم المتوفين، كالآتي:

دوافع أكل لحم الموتى

- الجوع الشديد:

الجوع الشديد دفع الأشخاص إلى أكل لحوم زملائهم المتوفين، لعدم وجود أي مصدر آخر للغذاء.

- صدمة نفسية عميقة:

تعرض الأشخاص الذين أُجبروا على أكل لحوم البشر إلى صدمة شديدة، يمكن أن تترك آثارًا عميقة على صحتهم الجسدية والنفسية، ما يجعلهم يواجهون صعوبة في التعامل مع التجربة.

- الظروف القاسية:

في ظروف قاسية، مثل حادث تحطم طائرة، اضطر الأشخاص إلى أكل لحوم زملائهم المتوفين، كوسيلة للبقاء على قيد الحياة.

- الضغط النفسي:

الضغوط النفسية الشديدة يمكن أن تؤدي إلى فقدان السيطرة على النفس، ما يدفع الإنسان إلى القيام بتصرفات غير متوقعة أو مألوفة.

- الخوف من الموت:

مواجهة الموت هو أحد أكبر مخاوف الإنسان، وذلك لأنه يمثل نهاية الحياة، لذا في اضطر هؤلاء إلى هذا السلوك غير العادي، للبقاء على قيد الحياة، حتى لو كان ذلك على حساب الآخرين.

- بيئة غير طبيعية:

العيش في بيئة مضطربة وغير طبيعية، مليئة بالموت والعدم، أدى إلى تفعيل ميكانيزم الدفاع لديهم، والذي دفعهم إلى فعل هذا السلوك غير المألوف للبقاء على قيد الحياة.

- اضطراب ما بعد الصدمة:

الجوع الشديد كان بمثابة صدمة لهم، حيث وضعهم في موقف لا خيار فيه، وكان ضغطًا شديدًا عليهم، وعادةً ما يؤدي التعرض لصدمة إلى ظهور أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، مثل القلق والتوتر الشديد والاكتئاب.

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