لإطلالة جذابة.. إليك أسرار تنسيق طبعة النمر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ارتداء الملابس التي تحتوي على طبعة النمر، من القطع التي لا غنى عنها في أساسيات دولابك، حيث يجعلك تتميزين بإطلالة جذابة، كما أنها من أشهر الطبعات الحيوانية، ولكن تحتاج إلى تنسيق جيد حتى يصبح المظهر العام متكامل.

ووفقًا لما ذكرته مجلة "Jolie" أن طبعة النمر تتمتع بطابع جريء يمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالأنوثة والإثارة، مؤكدة أن تنسيقها يحتاج إلى حس عالٍ كي لا يبدو المظهر العام متكلفاً.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن طبعة النمر تتناغم مع الألوان المحايدة مثل الأسود والأبيض والبني والبيج، كما أنها تبدو رائعة مع درجات الجينز، نقلا عن موقع 24.

ومن التوليفات الرائجة بقوة حالياً تنسيق طبعة النمر مع اللون الأحمر، والذي يضفي عليها طابعاً عصرياً أكثر جرأة وجاذبية.

محور الإطلالة

ونظراً للطابع الجريء لطبعة النمر، فإنها ينبغي أن تمثل محور الإطلالة، لذا ينبغي الابتعاد عن الحلي الكثيرة أو اللامعة وتفضيل الحلي البسيطة والأنيقة عليها، وذلك كي تكون طبعة النمر في بؤرة الأضواء.

كما ينبغي الابتعاد عن قطع الملابس الضيقة للغاية أو القصيرة جداً، نظراً لأنها تجعل طبعة النمر تبدو بمظهر سيئ.

لذا ينبغي تنسيق طبعة النمر مع ملابس متوسطة الطول أو أكبر من المقاس "أوفرسايز".

ولإطلالة أكثر هدوءاً، يمكن الاكتفاء بقطعة إكسسوار تزدان بطبعة النمر مثل حقيبة أو حذاء أو شال.



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