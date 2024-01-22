بعد تحذير «الأرصاد» من منخفض جوي شديد البرودة.. نصائح للأطفال وكبار السن

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشهد الأيام المقبلة انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، لقدوم المنخفض الجوي والكتل الجوية الباردة، لذا يجب اتباع النصائح لمواجهة هذا الطقس، لمنع الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا والأمراض الشتوية الأخرى، خاصة لدى الأمهات والأطفال وكبار السن، لامتلاكهم مناعة ضعيفة لا تقوى على مواجهة الأمراض.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن وقوع منخفض جوي في الطبقات العليا اليوم، بالإضافة إلى قدوم الكتل الهوائية المنخفضة، التي تؤدي إلى شعورنا بالبرودة الشديدة، والتي ستبدأ في الانخفاض تدريجيا يوما بعد الآخر، بالإضافة إلى سقوط كميات كبيرة من الأمطار، وستزداد حدتها في المناطق الساحلية، وتقل في المحافظات الداخلية.

نصائح لمواجهة انخفاض درجات الحرارة

نصحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة للأطفال والأمهات وكبار السن، لأن تخفيف الملابس خلال هذه الأيام، قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض الشتوية وأبرزها نزلات البرد والانفلونزا، قائلة: «الفترة اللي فاتت كان في ارتفاع بدرجات الحرارة، عشان كدا ممكن تكون ناس خففت الملابس، ودا غلط جدا لأننا داخلين على منخفض جوي وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولازم نخلي بالنا من النقطة دي».

عدم الخروج في هذا التوقيت

وتعد أهم نصيحة خلال هذا الطقس البارد، هي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة عند الخروج في أوقات معينة، وهي فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، إذ تشهد هذه الأوقات انخفاض شديد في درجات الحرارة، ويشعر به الأطفال وكبار السن والأمهات أيضا، لذا يجب الانتباه، وحماية أنفسهم بالملابس الشتوية الثقيلة، وتناول الخصراوات والفاكهة التي تحتوي على الفيتامينات المهمة للجسم، وشرب المشروبات الساخنة، التي تعطي إحساسا بالدفء، بحسب «غانم».

ونصح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، باتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لمنع الإصابة بأمراض البرد والانفلونزا والفيروسات المعدية:

عدم تواجد الأطفال وكبار السن في أماكن التدخين، لأن ذلك يقلل من مناعتهم، ويجعلهم غير قادرين على مواجهة الطقس الشديد.

غسل الأيدي باستمرار للحفاظ على صحة الجسم.

عدم الوجود في أماكن مزدحمة فقد يكون هناك شخص مصاب بالإنفلونزا، مما يؤدي إلى إصابة الآخرين.

الإكثار من تناول الفواكه الشتوية التي تحتوي على فيتامين سي، لتقوية مناعة الجسم.