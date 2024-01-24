هنروح ازاي؟.. أسهل طريقة للوصول إلى معرض الكتاب- تعرف على أسعار الدخول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024، وتستمر حتى 6 فبراير، ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالا كبيرا طوال فترة إقامته من محبي القراءة والتنزه، حيث أن معرض الكتاب ليس فقط مكانا للقراء بل أيضا تنتظره أسر مصرية كثيرة لاعتباره "خروجة" غير مكلفة.

سعر تذكرة معرض الكتاب

تعد سعر تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب في متناول الجميع، فهي بقيمة 5 جنيهات فقط للفرد الواحد.

نروح ازاي؟

وفرت إدارة معرض الكتاب بالتعاون مع هيئة النقل العام، خطوطا لأتوبيسات مخصصة لنقل الزوار من القاهرة غلى مقر لمعرض، وتحمل الأتوبيسات لافتة مكتوبا عليها "خدمة معرض الكتاب" ليميزها الناس عن غيرها.

الخط رقم (1) عبد المنعم رياض (10) سيارات

عبد المنعم رياض

- رمسيس- عباسية

- - جامعة الأزهر

- محور المشير

- - معرض الكتاب.

• الخط رقم (2) دوران شبرا (10) سيارات

دوران شبرا

- ش شبرا

- أحمد حلمي

- ش رمسيس

- عباسية

- نادي السكة

- جامعة الأزهر

- محور المشير

- معرض الكتاب.

• الخط رقم (3) النزهة الجديدة

النزهة الجديدة

- ميدان الحجاز

- السبع عمارات

- مكرم عبيد

- مصطفى النحاس

- المنهل

- الوفاء والأمل

- معرض الكتاب.

• الخط رقم (4) الأميرية (7) سيارات

الأميرية

- ميدان المطرية

- الحلمية

- كلية بنات عين الشمس

- ميدان الشهيد هشام بركات

- الحي السابع

- حي السفارات

- معرض الكتاب.

• الخط رقم (5) ميدان الجيزة (10) سيارات

ميدان الجيزة

- جامعة القاهرة

- قصر العيني

- السيدة عائشة

- الأوتوستراد

- جامعة الأزهر

- معرض الكتاب.

• الخط رقم (6) صقر قريش (5) سيارات

صقر قريش

- كارفور المعادي

- نادي وادي دجلة

- الطريق الدائري

- محور المشير

- معرض الكتاب.

• الخط رقم (7) المظلات

المظلات

- سراي القبة

- روكسي

- السبع عمارات

- الحي الثامن

- الوفاء والأمل

- محور المشير

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