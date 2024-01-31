5 مشروبات طبيعية تعالج ضعف الانتصاب خلال شهر واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بعض المشروبات تحسن من عملية ضعف الانتصاب للرجال عند تناولها بشكل يومي، ولكن يجب تناولها ما لا يقل عن شهر حتى تظهر نتائجها على الجسم، وضعف الانتصاب هو حالة تؤثر على الرجال في جميع الأعمار، ويمكن أن يكون ناجما عن مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك أسلوب الحياة.

هذه المشروبات الطبيعية تحتوي على مكونات طبيعية يمكن أن تساعد في تحسين الدورة الدموية وإنتاج هرمون التستوستيرون، وفقا لما جاء في "مايو كلينك" المعني بالصحة.

عصير العنب

مشروب العنب يساعد على تحسين ضعف الانتصاب، ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية بما في ذلك أكسيد النيتريك، والذي يمكن أن يساعد في تدفق الدم، ويحسن من الانتصاب، وهو موجود في العديد من أدوية الضعف الجنسي.

عصير بطيخ

تحتوي هذه الفاكهة الحلوة المنعشة على مركب يمكن أن يكون له تأثيرات مشابهة لأدوية الضعف الجنسي على الأوعية الدموية، وقد يزيد من الدافع الجنسي لدى الرجال، ومعظم البطيخ عبارة عن ماء، ولكن الباقي محمل بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة مفيد للقلب والبروستاتا والجلد، وتُنشط من تدفق الدم في الجسم.

القهوة

الرجال الذين يشربون كوبين أو ثلاثة أكواب من الكافيين يوميا كانوا أقل عرضة للإصابة بضعف الانتصاب، وذلك لأن الكافيين يساعد على تعزيز تدفق الدم.

عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الأوعية الدموية، كما يحتوي على مادة البوليفينول، والتي يمكن أن تساعد في تحسين تدفق الدم إلى العضو الذكري.

عصير البنجر

يحتوي عصير البنجر على النترات والتي يمكن أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة والتي يمكن أن تساعد في حماية الأوعية الدموية.

نصائح للتقليل من ضعف الانتصاب

وهناك عدة نصائح تحسن من ضعف الانتصاب وتشمل ما يلي:

ممارسة الرياضة بانتظام.

فقدان الوزن الزائد.

التوقف عن التدخين.

التحكم في ضعف ضغط الدم.

اقرأ أيضًا:

3 أمراض تسبب جلطات القلب والدماغ.. مش هتحس بأعراضها

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول جلد الفراخ؟

بـ5 جنيه.. طعام موجود في كل بيت يخفض ضغط الدم على الفور

هذا ما يحدث لجسمك والكوليسترول عند تناول رغيف حواوشي.. لن تتوقع

تحمي من السكتة الدماغية.. 5 أطعمة تقي من أمراض القلب وتخفض الكوليسترول