تكنولوجيا: Ayaneo توقف تطوير جهاز Pocket FIT بمعالج Snapdragon 8 Elite بسبب ارتفاع التكاليف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتفاقم أزمة أشباه الموصلات عالميًا، حيث أعلنت Ayaneo إيقاف إنتاج جهاز Pocket FIT بمعالج Snapdragon 8 Elite بعد دفعة التصنيع الحالية، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف المكونات.

وأوضحت الشركة أن أسعار وحدات التخزين شهدت قفزات حادة، ما جعل تكلفة الإنتاج تتجاوز سعر البيع، وبالتالي أصبح استمرار التصنيع غير مجدٍ اقتصاديًا.

ويُعد الجهاز منصة ألعاب محمولة تعمل بنظام أندرويد، مع شاشة 6 بوصات بدقة FHD ومعدل تحديث 144 هرتز، وبطارية 8000 مللي أمبير، لكن النسخة المزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite هي التي ستتوقف، بينما قد تستمر النسخ الأخرى.

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ أعلنت الشركة أيضًا تعليق مبيعات جهاز NEXT 2 الأقوى، لنفس الأسباب المتعلقة بارتفاع التكاليف بشكل غير مسبوق.

وتعكس هذه الخطوة أزمة أوسع في السوق، مع تأثر شركات كبرى وارتفاع أسعار المعالجات والذاكرة عالميًا.

