احذري.. النظام الغذائي النباتي أثناء الحمل قد يعرضك والطفل للخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت دراسة دنماركية جديدة من أن النساء الحوامل اللائي يتبعن نظامًا غذائيًا نباتيًا قد يكونن أكثر عرضة للإصابة بتسمم الحمل وإنجاب أطفال بوزن أقل عند الولادة.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica، أن النساء النباتيات اللائي تناولن الأسماك والدواجن (النباتيات المرنة) كن أكثر عرضة بنسبة 25% للإصابة بتسمم الحمل من النساء اللائي يأكلن اللحوم.

أما النساء النباتيات المتشددات (النباتيات اللائي لا يتناولن أي منتجات حيوانية، بما في ذلك الأسماك والدواجن) كن أكثر عرضة بنسبة 35% للإصابة بتسمم الحمل.

كما وجدت الدراسة أن الأطفال المولودين لأمهات نباتيات كانوا أقل وزنا بمقدار نصف رطل في المتوسط من الأطفال المولودين لأمهات يأكلن اللحوم.

وقال الباحثون إن انخفاض تناول البروتين قد يكون أحد الأسباب المحتملة لهذه النتائج.

وأوضحوا أن النساء الحوامل بحاجة إلى كمية أكبر من البروتين للحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن.

وأضافوا أن النساء الحوامل اللائي يتبعن نظامًا غذائيًا نباتيًا يجب أن يحرصن على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل البقوليات والمكسرات والبذور.

كما يجب أن يتحدثن مع الطبيب أو أخصائي التغذية لضمان حصولهن على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها أثناء الحمل.

نصائح للنساء الحوامل اللائي يتبعن نظامًا غذائيًا نباتيًا

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل البقوليات والمكسرات والبذور.

تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل السبانخ والفول الصويا.

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل الخضروات الورقية الخضراء والحليب النباتي.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12، مثل الخميرة الغذائية أو المكملات الغذائية.