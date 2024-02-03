لقاح حديث مضاد للملاريا ثبت فعاليته على الرضع.. إليك التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشفت بيانات حديثة كانت قائمة على تطوير لقاح مضاد للملاريا، من خلال الاستعانة بخبرة العلماء في جامعة أكسفورد البريطانية، ونجحوا في إثبات فاعليته بنسبة وصلت إلى 78% على الرضع.

وأوصت منظمة الصحة العالمية العام الماضي باستخدام لقاح "آر /21 ماتريكس- إم"، وتؤكد بيانات جديدة من المرحلة الثالثة لاختبار فعالية اللقاح على أطفال أفارقة أنه فعال وآمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، اليوم الجمعة، نقلا عن موقع 24 الإماراتي.

وأعطى باحثون اللقاح لما يربو على 4800 طفل صغير، في تجربة شملت بوركينا فاسو وكينيا ومالي وتنزانيا.

وخلصت إلى أن متوسط الفعالية بلغ 78 % بين الأطفال من سن خمسة شهور إلى 17 شهراً.

ولم تتجاوز نسبة فعالية أي لقاح آخر 55 % في نفس المجموعة العمرية، بحسب ما أكده الخبراء.

ووفقا للنتائج التي نشرتها مجلة "ذا لانسيت"، فإن إعطاء جرعة معززة بعد سنة قد حافظ على الفعالية خلال ما يتراوح ما بين ستة إلى 12 شهراً.

وتراوحت النسبة الإجمالية للفعالية بين 68 و 75 % للأطفال من سن خمسة إلى 36 شهراً.

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