نوع توابل يعالج التهاب القولون- تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة هوارد في واشنطن أن الزعفران يقلل التهاب القولون.

وشارك في الدراسة حوالي 30 مريضاً بالتهاب الأمعاء، تناولوا مكملات الزعفران أو دواء وهمياً لمدة 8 أسابيع، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

وأوضحت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا نسبة كبيرة من الزعفران لديهم تحسن كبير في أعراض الالتهاب.

كما لاحظ الباحثون انخفاض نوع من البكتيريا يرتبط بالتهاب القولون لدى الأشخاص الذين تناولوا الزعفران، وزيادة بكتيريا أخرى ترتبط بالأشخاص الأصحاء.

ويعتبر الزعفران من أغلى الأعشاب في العالم، ويحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وخصائص مضادة للالتهابات، ويُستخدم في الطب القديم منذ أكثر من 1600 عام قبل الميلاد.

ويبحث العلماء حالياً عن فوائد طبية محتملة للزعفران، لعلاج حالات صحية متنوعة، بما في ذلك: الاكتئاب، والزهايمر، والسرطان، وأمراض القلب، والسمنة، والحد من أعراض الدورة الشهرية، ومشاكل النوم، والضمور البقعي للشبكية المرتبط بالعمر.

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