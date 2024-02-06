طريقة عمل حلويات وسناكس الدايت.. «متحرميش نفسك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الانقطاع التام عن تناول السكر من العادات الخاطئة التي يقوم بها متبعو الأنظمة الغذائية والريجيم، لأن الجسم يحتاج لقدر بسيط من السكر ليحصل على الطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية، لذا تبحث السيدات اللواتي يتبعن أنظمة الدايت عن طرق عمل الحلويات الصحية للحصول على السكر اللازم للجسم دون خرق نظامهم الغذائي.

طرق عمل حلويات دايت

بقليل من المكونات يمكن لسيدة المنزل عمل الحلويات بطريقة صحية تتناسب مع الدايت وتمنح الجسم قدرا بسيطا من السكر، بحسب ما ذكره موقع acouplecooks ، كالتالي:

تشيز كيك دايت

يمكن تحضير التشيز كيك بطريقة صحية من خلال إحضار المكونات الآتية: (جبنة قليلة الدسم، علبة بسكويت، نصف كوب من الحليب خالي الدسم، قطعتان من الجبن الطري، كوب من الحليب المكثف قليل الدسم، صوص توت أو شيكولاتة).

طريقة التحضير:

- اطحني البسكويت في إناء الطعام حتى يصبح ناعمًا.

- ضعي نصف كوب الحليب إلى البسكويت، وقلبي المكونات حتى يصبح المزيج كالرمل.

- ضعي المزيج في صينية وأدخليه الفريزر حتى يتماسك.

- ضعي الحليب المكثف في إناء سميك على نار متوسطة وأضيفي إليه الجبن الطري ثم قلبي المكونات حتى يذوب الجبن ويصبح مزيج متجانس القوام.

- ضعي المزيج فوق البسكويت بشكل متساوي، ثم أعيدي الصينية إلى الفريزر واتركيها لمدة ساعتين.

- أخرجي الصينية وزينيها بصوص التوت أو الشيكولاتة.

كب كيك دايت

يمكن إعداد كب كيك دايت من خلال إحضار المكونات التالية: (فنجان من السكر وفنجان من دقيق الشعير، بيضتان، بنجر أحمر مبشور، ملعقة كبيرة من الكاكاو، ملعقة من الفانيلا والبيكنج باودر).

طريقة التحضير:

- أخلطي البيض والسكر معًا في وعاء.

- أضيفي الفانيلا والبنجر إلى الوعاء وقلبي جيدًا.

- أضيفي دقيق الشعير والبيكنج باودر إلى الخليط بشكل تدريجي حتى يصبح مزيج متماسك.

- ضعي المزيج في القوالب وأدخليها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية واتركيها حتى تنضج.

كوكيز الشوفان مع الموز

يمكن تحضير كوكيز الشوفان مع الموز من خلال إحضار كوب من الشوفان، موزتان ملعقة من الكاكاو، ملعقة من بذور الشيا، واتباع الخطوات التالية:

-اهرسي الموز وأضيفي إليه الشوفان، ثم قلبي المزيج حتى يصبح متجانس.

- أضيفي الكاكاو وبذور الشيا إلى المزيج السابق، ثم اصنعي منه الكوكيز.

- ضعي الكوكيز في صينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

تناول الشيكولاتة الداكنة

بدورها، قالت الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية العلاجية لـ «هن»، أنه يمكن تناول المكسرات مثل عين الجمل واللوز بحجم كف اليد عند اتباع النظام الغذائي، كما يمكن تناول ثمرة فاكهة مع وجبة الإفطار، وتعتبر الشيكولاتة الداكنة ضمن السناكس المُفضلة لدى متبعي الحميات الغذائية إلا أنه ينصح بتناولها مع وجبة الإفطار وأن تكون ضمن السعرات الحرارية.