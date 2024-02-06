سيدة تدفن وهي على قيد الحياة من زوجها .. لن تتوقع ما حدث لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في حادثة مفزعة، دفن رجل زوجته وهي على قيد الحياة، في تايلاند، وكان والد الزوجة قررا إبلاغ الشرطة بعد تغيب نجلتهم وزوجها، وسرعان ما استجاب ووصلوا إلى مكان المنزل. وذلك وفقًا لما ذكره موقع dailynews.

واكتشف رجال الشرطة آثار دماء على الأرض، وكسر المنزل، وعند البحث تم العثور على حفرة كبيرة وعميقة يبلغ عمقها حوالي متر، وعرضها مترين، وكانت الزوجة ملفوفة بملاءة الفراش ومستلقيه على وجهها، وتزهر على جسدها كدمات في أماكن متفرقة، وتبين أنها تدعى دارابورن فولسري، وهي عاملة إنقاذ تبلغ من العمر 30 عامًا من منطقة وينغ نانغ.

وكشف رجال الشرطة أن منزل الزوجين يشير إلى وجود صراع مع كسر الباب الذي كان مقفل بإحكام وبقع الدم المتواجدة في أرجاء المنزل، وتشير كافة الأدلة إلى الزوج، بعدما كشف والد الضحية أنها كانت على خلافات لمدة عام مع زوجها بسبب تناوله الكحول وعدم مساهمته في الأمور المالية والمسؤوليات المنزلية، وكان تم تحذيرها منه سابقًا عدة مرات ولكنها لم تستمع إلى أحد وبقيت معه حتى قتلها وهرب.

ويعتقد الأطباء أن الزوجة دُفنت حية، كما يتضح من علامات الاختناق، وتكثف الشرطة جهودها للعثور على الزوج الهارب، حيث تشتبه في قيامه بالعمل الشنيع المتمثل في قتل زوجته وابنته.

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