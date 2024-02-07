ماذا يحدث لشعرك عند تناول سمك السلمون يوميًا؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد سمك السلمون مصدرًا ممتازًا للبروتين والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة لصحة الشعر.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، ديلي ستار البريطانية، بإنه توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن أعضاء جهاز التكاثر لدى سمك السلمون يمكن أن تساهم في علاج الصلع لدى الرجال.

واستخدم الباحثون سلاسل الحمض النووي متعدد النيوكليوتيدات المستخرجة من سمك السلمون لتحفيز تجديد الخلايا الجذعية في فروة الرأس، مما يساهم في الشفاء من الصلع، واستعادة كثافة الشعر بشكل طبيعي.

تحفيز نمو بصيلات الشعر

ويتم ملء إبر دقيقة صغيرة بحجم 2 مل بهذه المادة (الحمض النووي متعدد النيوكليوتيدات)، ثم حقنها في فروة الرأس، مما يحفز نمو بصيلات شعر أقوى وأكثر سماكة.

ووجد البحث الذي نُشر في مجلة طب الأمراض الجلدية التجميلية البريطانية أن العلاج كان له مستوى عالٍ من الفعالية في تكثيف الشعر، بالمقارنة مع العلاجات الأخرى.

وأضاف الباحثون أن العلاج الجديد يمكن أن "يعزز ويسرع نمو الشعر، ويرتبط بشكل واضح بنمو بصيلات شعر أقوى وأكثر صحة".

علاج منخفض التكلفة

ويعتبر سوق العلاج من الصلع الذي تتراوح تكلفته بين 1000 (1250 دولار) إلى 2000 جنيه إسترليني (2500 دولار) كبيراً في بريطانيا، حيث يوجد حوالي واحد من كل 4 رجال إما أصلع، أو على وشك أن يصاب بالصلع.

وتفرض هذه الأرقام الحاجة إلى علاجات أكثر فعالية وأقل تكلفة، ويمكن لأسماك السلمون أن توفر مصدراً رخيصاً للحصول على علاج لهذه المشكلة.

اقرأ أيضًا

هل ما زالت أكلة الغلابة.. كيف يواجه المصريون ارتفاع أسعار الفول؟

وفاة رجل بعد خلع أسنانه وعائلته تطالب بتعويض ضخم.. ما القصة؟

5 أبراج تتعرض لأزمات عاطفية في شهر الحب.. مش هيحتفلوا بالفلانتاين

كارثة على طائرة.. "وزة" تقتل 3 أشخاص بطريقة غير متوقعة

بعضها يصيب الرجال.. 5 أنواع سرطانات الأكثر انتشارا بين النساء