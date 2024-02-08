بشرى سارة.. دراسة جديدة تكشف عن دواء يساهم في خفض ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجرتها جمعية القلب الأمريكية عن فوائد جديدة لدواء تيرزيباتيد، الذي يستخدم لعلاج مرض السكري وإنقاص الوزن، فقد أظهرت الدراسة أن تيرزيباتيد يساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي، وهو الرقم الأعلى في قراءة الضغط.

وأوضحت الدراسة، التي شملت ما يقرب من 600 بالغ يعانون من السمنة، أن التيرزيباتيد أو مونجارو خفض بشكل كبير ضغط الدم الانقباضي على مدى 8 أشهر تقريبا من العلاج، وفقا لما جاء في " ستادي فايندز "

وشملت مراقبة ضغط الدم المتنقلة المستخدمة في هذه الدراسة قياسات ضغط الدم كل 30 دقيقة خلال النهار وكل ساعة في الليل بواسطة جهاز لمراقبة الضغط تم ارتداؤه، ما وفر تقييم أكثر شمولا لضغط الدم.

كما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تيرزباتيد عام 2022 لعلاج مرض السكري من النوع 2، ثم في أواخر 2023 وافقت على استخدامه لإدارة الوزن المزمن لدى من يعانون من السمنة أو حالات زيادة الوزن المرتبطة بارتفاع ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول.

وأجريت الدراسة في جامعة تكساس، وقال الدكتور جيمس أ. دي ليموس المشرف على البحث: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن علاج السمنة بدواء تيرزيباتيد لإنقاص الوزن قد يكون استراتيجية فعالة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو علاجه".

وتعمل مضاعفات السمنة بشكل تآزري لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالتالي، فإن الاستراتيجيات التي تخفف من هذه المضاعفات قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.