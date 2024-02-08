سياسي يفقد حياته بسبب هدف منتخب جنوب إفريقيا.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

توفي رجل سياسي نيجيري يدعى كايرو أوجوبوه بأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة منتخب نيجيريا وجنوب إفريقيا في دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وشهدت المباراة قرارات قوية من طاقم التحكيم، حيث ألغى أمين عمر حكم الساحة هدف لصالح نيجيريا قبل نهاية الشوط الثانى وبمراجعة الفار قرر الحكم إلغاء هدف مهاجم النسور الخضراء فيكتور أوسيمين واحتساب ركلة جزاء لصالح جنوب أفريقيا.

صرخة السياسي بعد هدف جنوب إفريقيا

وقبل الوفاة صرخ كايرو بعد تسجيل هدف منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 89 من نهاية المباراة، وفقا لصحيفة "بانش" النيجيرية.

ولم تفصح الصحيفة إذا كان السياسي النيجيري توفي في ملعب السلام في مدينة بواكي بـ كوت ديفوار أم في مكان آخر، وقال أحد أفراد أسرته إنه على الرغم من جميع الجهود المبذولة لإنقاذه، إلا إنه توفي.

منتخب نيجيريا يتأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية

ويذكر أن منتخب نيجيريا تأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2023، بعد فوزه على فريق الأنجولي، بهدف نظيف فى ربع النهائي.

ويتفوق منتخب نيجيريا في القيمة التسويقية على جنوب إفريقيا بمقدار 311 مليون يورو، حيث تبلغ قيمة منتخب نيجيريا 332 مليون يورو، وقيمة البافانا 23 مليون يورو فقط.

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