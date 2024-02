أغرب عملية نصب.. حفل زفاف مزيف لـ15 رجلا وامرأة والنتيجة غير متوقعة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة من نوعها، شارك 15 شخصا في حفل زفاف مزيف، في باليا بولاية أوتار براديش الهندية، ووفقا لموقع "indiatoday"، ألقت الشرطة القبض على جميع المتورطين في عملية الاحتيال، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه العرائس وهن يضعن أكاليل من الزهور، في حين ظهر معهن بعض الرجال أخفوا وجوههم.

قال ضابط الشرطة إن أحد مسؤولي الحكومة بالهند عرض على هؤلاء الأشخاص دفع مبلغ مالي لكل رجل وامرأة مقابل تزييف حفل الزفاف، واضطروا إلى الموافقة للحصول على أموال.

وعود كاذبة

وتابع أن أحد الشباب كشف أنه تعرض للنصب والاحتيال بعد عرض مبلغ عليه لحضور حفل زفاف جماعي، ولكن بعد انتهاء الحفل، لم يحصل على أي أجر، وعندما حاول الاتصال بالشخص الذي عرض عليه العرض، لم يتمكن من الوصول إليه.

وتوفر الحكومة الهندية 615 دولارا كمساعدة للعروسين، منها 420 دولارا للعروس لشراء الأدوات المنزلية، و72 دولارا للزفاف.

عملية احتيال فاشلة

قال المسؤولون إنهم اكتشفوا عملية الاحتيال قبل أن يتم تحويل أي أموال إلى المتهمين، وأشاروا إلى اتخاذ قرار فوري بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أعضاء ذوي خبرة وكفاءة، للتحقيق في الأمر.

