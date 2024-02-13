أرخص أنواع البن بعد ارتفاع أسعاره.. "القهوة أغلى من اللحمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تشهد الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في أسعار القهوة، حيث وصل سعر بعض الأنواع إلى 900 جنيه للكيلو، ما شكل قلقا كبيرا لمحبي القهوة.

أنواع بن رخيصة

ونستعرض مجموعة من أرخص أنواع البن الموجودة بالأسواق المصرية.

مزيج بن برازيلي (قهوة تركية) وزن 500 جرام

سعره 330 جنيها

مزيج بن كولومبي (قهوة تركية) وزن 500 جرام

سعره 340 جنيها

بن اندونيسي أرابيكا طحن ناعم وزن 500 جرام

سعره 310 جنيهات

بن إندونيسي روبوستا وزن 250 جراما

سعره 269 جنيها

وأثار ارتفاع أسعار القهوة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكل صدمة لمحبي القهوة، معلقين عدة تعليقات، جاءت أبرزها: "من ساعة ما شوفت أسعار القهوة وأنا جالي صداع"، "دهب إيه ودولار إيه إنتو متخيلين أسعار القهوة وصلت كام؟".

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