احذر وضع الحليب فى باب الثلاجة لهذا السبب.. مفاجأة كارثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعتقد الكثير من ربات البيوت أن وضع الحليب في باب الثلاجة المكان الأمثل لحفظه، لكن هل هذا صحيح بالفعل؟

خطورة هذه العادة

قالت خبيرة التغذية الأمريكية تيريزا كين، العاملة في مجال سلامة الأغذية: "بدلا من وضع الحليب داخل باب الثلاجة، من الأفضل تخزينه على الرفوف، لأنه عادة ما تكون هذه المنطقة من الثلاجة أكثر برودة وتضمن بقاء الحليب لفترة أطول".

التخزين الأمثل

وتابعت: "يمكن تخزين الحليب في المنطقة المخصصة في باب الثلاجة طالما أنها تحتفظ بدرجة الحرارة الصحيحة التي تتراوح بين 0 و5 درجات مئوية"، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وأضافت: "تحقق دائما من مدى برودة الحليب الذي تشربه، ويجب أن تكون حاوية الحليب باردة جدا بحيث لا يمكن حملها، وقم بشراء الكمية التي تعلم أنك تستهلكها بسرعة".

وأشارت: "يعد الهدف الرئيسي من تخزين المواد الغذائية بطريقة صحيحة هو تجنب التلوث المتبادل".

وأوضحت: "يجب تجنب خلط الأطعمة النيئة والجاهزة للأكل".

المكان الأمثل لتخزين الأطعمة النيئة

وواصلت: "يجب تخزين الأطعمة النيئة مثل اللحوم النيئة والأسماك في الجزء السفلي من الثلاجة في حاويات مغطاة لتجنب التلوث البيولوجي وتقطر الدم، وغسل الخضروات النيئة التي لا تزال ملتصقة بها الأتربة وتجفيفها وحفظها في حاوية مغطاة فوق اللحوم والأسماك النيئة، وبشكل عام، يعد وضع الأطعمة السائبة في حاويات مغطاة فكرة جيدة ويطيل مدة صلاحيتها".

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