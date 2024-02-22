هل من الضروري غسل الأرز قبل طهيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الأرز هو أحد أكثر الأطعمة الشعبية المحببة لدى كثير من الأشخاص بصفة يومية، ولكن هل يجب غسل الأرز قبل الطهي؟

سؤال قد يثير جدلا بين ربات البيوت، إذ تظن بعضن أن غسل الأرز ضروري لإزالة الأوساخ والشوائب، بينما أخريات أن هذه الطريقة تزيل العناصر الغذائية المفيدة.

الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم التغذية، أوضح في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، مدى حقيقة هذا الأمر.

قال الحوفي: "لا يوجد أي ضرر لغسل الأرز قبل طهيه، حيث يساعد غسله على إزالة الأتربة والغبار والمواد الأخرى التي قد تكون عالقة به، ما ينتج عنه طبقة نهائية أكثر نظافة.

أوضح: "كما تساهم في إزالة النشا الزائد، ما يجعل الأرز أقل لزوجة".

ولفت إلى: "نقع الأرز قبل طهيه أحد أكثر الطرق شيوعا لتحضيره، يمكن أن يساعد ذلك في طهيه سريعا، وذلك لأن الأرز يمتص الماء أثناء النقع، ما يجعله أكثر نعومة وقابلية للطهي".

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