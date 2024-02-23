ما هي متلازمة تخمر الأمعاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يمكن أن يكون لمتلازمة تخمر الأمعاء تأثير كبير على حياة الشخص، مما يسبب أعراضًا مثل التعب، والدوخة، وآلام البطن.

أوردت صحيفة "الصيدلة" الألمانية أن ‫متلازمة تخمر الأمعاء (Gut Fermentation Syndrome) هي مرض معوي نادر، ‫عبارة عن اضطراب في الفلورا المعوية؛ حيث تتكاثر فطريات الخميرة بشكل ‫خاص.

‫وأوضحت الصحيفة أن هذه الفطريات قادرة على تحويل الكربوهيدرات من الطعام ‫إلى كحول، الذي يدخل مباشرة إلى الدم ويؤدي إلى حالة من السُكْر دون شرب ‫الخمر.

وتكون حالة السُكر قوية بشكل خاص إذا تناول الشخص كثيرا من ‫الأطعمة النشوية والسكرية.

‫وبسبب حالة السُكر يعاني المريض من مشية غير مستقرة، ومشكلات في اللغة ‫وضعف التركيز، بالإضافة إلى الغثيان والقيء، وتقلصات البطن والتعب ‫والصداع والدوار.

‫التشخيص والعلاج

‫‫وأضافت الصحيفة الألمانية أن خطر الإصابة بمتلازمة تخمر الأمعاء يرتفع؛ ‫بسبب التناول المفرط للمضادات الحيوية، وكذلك الأطعمة الغنية ‫بالكربوهيدرات، مشيرة إلى أنه تُشخّص متلازمة تخمر الأمعاء من خلال ‫منظار الأمعاء، بالإضافة إلى اختبارات الدم والبول لاستبعاد الأمراض ‫المحتملة الأخرى.

‫ويعتمد علاج متلازمة تخمر الأمعاء في المقام الأول على اتباع نظام غذائي ‫صارم، مع تقليل تناول الكربوهيدرات والمضادات الحيوية، لمكافحة فطريات ‫الخميرة في الأمعاء.

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