علامة تنذرك بارتفاع السكر في الدم.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى مضاعفات خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والعمى وأمراض الكلى.

سعيد شلبي أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث يقول لـ"الخليج 365"، إن هذه العلامة تنذر بارتفاع السكري.

العطش الشديد من علامات الإصابة بارتفاع السكر

العطش الشديد من أكثر علامات ارتفاع السكري وضوحًا، فمع ارتفاع مستويات السكر في الدم، يُحاول الجسم التخلص من الفائض عن طريق التبول، وهذا يُؤدي إلى الجفاف، مما يُسبب الشعور بالعطش الشديد.

طرق علاج السكر

يجب على مرضى السكري تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة، وزيادة تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة

تُساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين حساسية الأنسولين، مما يُساهم في خفض مستويات السكر في الدم، وقد يحتاج إلى أدوية لعلاج ارتفاع السكري.

الأنسولين

يُستخدم الأنسولين لعلاج مرضى السكري من النوع الأول، وبعض مرضى السكري من النوع الثاني.

أدوية خفض السكر في الدم

توجد العديد من أدوية خفض السكر في الدم، مثل:

الميتفورمين: الميتفورمين من أكثر أدوية خفض السكر في الدم شيوعًا.

السلفونيل يوريا: تُساعد هذه الأدوية على تحفيز إفراز الأنسولين من البنكرياس.

مثبطات SGLT2: تُساعد هذه الأدوية على إخراج السكر الزائد من الجسم عن طريق البول.

مراقبة مستويات السكر في الدم

مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام من أهم خطوات علاج ارتفاع السكري، ويُمكن للمريض مراقبة مستويات السكر في الدم باستخدام جهاز فحص السكر في الدم.

نصائح طبية لتجنب ارتفاع ضغط الدم

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

الحصول على قسط كافٍ من النوم

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