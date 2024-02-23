هذا ما يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اليوسفي من الحمضيات والفواكه المحبوبة والمنتشرة في فصل الشتاء، فهو مفيد وصحي بشكل عام، ويحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي.



وكشفت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" فوائد الألياف البيضاء الموجودة في اليوسفي.

فوائد الألياف البيضاء في اليوسفي

وقالت إن الألياف البيضاء التي يزيلها البعض من البرتقال أو اليوسفي مفيدة للغاية.

وأشارت إلى أن الألياف البيضاء مثل الأوردة الدموية التي تغذي العضلات، بمعنى أنها تحتوي على عناصر مهمة جدا لثمرة اليوسفي.

الألياف البيضاء تقي من السرطان

وأضافت أنها تحتوي على مادة البكتين المهمة للهضم وتعتبر ملينة أيضا وقت الأكل، مشددة على لأنه يجب تجنب إزالتها، نظرا لأنها مهمة لتكاثر ونمو البكتيريا النافعة بالأمعاء التي لها دور في الوقاية من الإصابة بسرطان القولون.

بيحبوا الفلوس زي عنيهم.. مواليد 4 أبراج الأموال تسعدهم أكثر من أي شيء آخر

احذر فرقعة الركبة.. إشارة لمرض خطير و7 أسباب تؤدي لها

هل الخرزة الزرقاء تمنع الحسد؟.. الإجابة ستدهشك

"شعر الذقن" لدى المرأة.. علامة تنذر بـ 4 مشكلات صحية

رجل أمريكي يضع بقايا جثث داخل منزله.. لن تتوقع ما حدث