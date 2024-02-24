ما علاقة الباراسيتامول وتليف الكبد؟.. دراسة تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - من مسكنات الألم الشائعة تناول علاج الباراسيتامول، ويتساءل البعض هل لها آثار جانبية خطيرة على صحة الكبد، وذلك ما سلطت دراسة حديثها الضوء عليه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع timesofindia.



وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة إدنبره أن الباراسيتامول يمكن أن يكون له تأثير ضار على الكبد ويمكن أن يتزايد التأثير إلى حد يمكن أن يسبب فشل الكبد.



وقد اختبر العلماء آثار تناول الباراسيتامول على خلايا الكبد لدى الإنسان والفئران، وأظهرت الاختبارات أن الباراسيتامول يمكن أن يلحق الضرر بالكبد عن طريق الإضرار بالوصلات الهيكلية الحيوية بين الخلايا المجاورة للكبد.

وفي عام 2006، ذكرت دراسة أخرى أن تناول جرعة زائدة غير مقصودة من الباراسيتامول، هو السبب الأكثر شيوعاً لفشل الكبد الحاد في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، نقلًا عن موقع 24 الإماراتي.

الباراسيتامول سام فقط عند تناوله بشكل مفرط

يمكن أن يشكل الباراسيتامول، تهديداً لصحة الكبد عند تناوله بشكل مفرط أو لفترات طويلة، وفقاً لاستشاري أمراض الجهاز الهضمي، في مستشفى “ماينجو آسيا جوروجرا”، الدكتور فيبو باريك.

تناول السيتامول بجرعات آمنة



يوصي الدكتور باريك، بعدم تناول أكثر من 8 أقراص خلال 24 ساعة. ويحث الخبراء، على الانتباه إلى أعراض مثل الغثيان وآلام البطن واليرقان، وفي الحالات الشديدة، فشل الكبد، نتيجة الإفراط في تناول الباراسيتامول.

وذكر الدكتور باريك، إن استخدام الباراسيتامول على المدى الطويل يمكن أن يسبب التعب وضيق التنفس وتحول لون الأصابع والشفاه إلى اللون الأزرق.

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