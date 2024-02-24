دراسة تكشف .. علاج للسكر يحميك من ورم الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - نجحت دراسة حديثة أُجريت في جامعة بريستول، أن تناول مرضى السكري دواء غليتازون، أقل عرضة للإصابة بسرطان الدماغ الأولي والثانوي مقارنة بمرضى السكري الذين يتناولون أدوية أخرى، وذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.

وأشارت النتائج إلى إمكانية إعادة استخدام هذا الدواء لمنع انتشار ورم خبيث في الدماغ لدى مرضى السرطان المعرضين لخطر كبير للإصابة بالسرطان الثانوي، إذا تم دعم البحث الحالي بدراسات مستقبلية.

أجرى فريق البحث دراستين عن أورام الدماغ الأولية والثانوية بين عامي 2000 و2016، نقلًا عن موقع 24 الإماراتي.

وتم اختيار الحالات والضوابط من الأشخاص الذين تم علاجهم بأي دواء مضاد للسكري أو مضاد لفرط شحميات الدم.

وحددت الدراسة 7496 فرداً مصاباً بهذين النوعين من أورام المخ (4471 أولياً، و3025 ثانوياً).

ووجد الباحثون أن استخدام عقار الغليتازون على المدى الطويل من قبل مرضى السكري ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الدماغ الأولي والثانوي مقارنة مع مرضى السكري الذين يتناولون أدوية أخرى.

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