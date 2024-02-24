حسام موافي يكشف سر عن الصداع النصفي.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الصداع النصفي من أكثر أنواع الصداع شيوعا، ويسبب ألما شديدا في جانب واحد من الرأس، ويصاحبه أعراض أخرى مثل الغثيان، القيء، التعب والإرهاق، الدوخة.

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب الصداع النصفي، أو ما يطلق عليه ""المِجرين".

أسباب الصداع النصفي

قال "موافي" خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "هناك 12 نظرية تحاول تفسير آلية حدوث الصداع النصفي، وتشمل إحداها توسع الأوعية الدموية في الدماغ، وإفراز مواد كيميائية في الدماغ، والتغيرات في وظائف الدماغ".

تابع: "بالإضافة إلى، قد يكون ناتجا عن أعراض غلق الشريان في الدماغ لثوان معدودة وفتحه مرة أخرى".

الصداع النصفي يُصيب الأذكياء فقط

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، الصداع النصفي ليس خطيرا، لكنه يسبب إزعاجا كبيرا للمريض، والنساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي من الرجال، خاصة قبل فترة الدورة الشهرية، مضيفا أنه يُصيب الأذكياء أكثر من الأغبياء.

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