الامارات | تركيا: ضرب سيدة محجبة وسحلها في الشارع بسبب (كَفر تيليفون) بـ 15 درهماً (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لسيدة محجبة وهي تتعرض للضرب وسط الشارع من قبل صاحب محل لبيع الهواتف في منطقة الفاتح بإسطنبول في تركيا، بعد طلبها إعادة غطاء هاتف (كَفَر تيليفون) كانت قد اشترته من محله التجاري.

وبحسب وسائل إعلام تركية، بدأت الحادثة حينما ذهبت سيدة لشراء غطاءي هاتف من أحد المحال التجارية فطلب صاحب المحل مبلغ 450 ليرة تركية مقابل الغطاءين، لكن السيدة أصرت على دفع 300 ليرة تركية (حوالي 30 درهماً )، وهو المبلغ الذي اشترت غطائي الهاتف به.

لكن الخلاف بدأ حينما عادت السيدة للمتجر في اليوم التالي راغبة في إعادة أحد الغطاءين واستعادة مبلغ الشراء، ولم يتوصل الاثنان لاتفاق.

وقام الرجل بإلقاء أحد غطاءي الهاتف أرضا، فيما اصطدمت السيدة بالطاولة.

ومع تصاعد الشجار، ضرب صاحب المحل السيدة وأوقعها أرضا، ثم قام بسحبها من يدها محاولا أخذ الأموال. وبدأت السيدة في الصراخ فيما حاول المارة تهدئة الموقف، لكن لم يتدخل أحد جدياً للدفاع عنها.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب الشعبي في المنطقة، وتوجه بعض المواطنين إلى المتجر محاولين الوصول إلى صاحبه الذي لم يكن هناك، فقاموا بتكسير واجهة المحل وكتابة عبارات احتجاج على واجهته.

في غضون ذلك، قامت الشرطة التركية بفتح تحقيق في الحادث، وألقت القبض على الرجل البالغ عمره 32 عاما.

وتبين أنه ابن شقيق صاحب المحل، وكان يعمل مع عمه رغم أن لديه ما مجموعه 11 سجلا جنائيا، ومن المنتظر أن يحال للسلطات القضائية بتهمة "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء".