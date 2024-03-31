رجل عملاق يفاجئ المعتمرين في مكة المكرمة "فيديو" - ما القصة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في آخر أيام شهر رمضان المبارك، وثق العديد من المعتمرين مقطع فيديو، لأطول رجل كان ما بينهم، حيث لفت انتباه الجميع بسبب طوله المبالغ به.

وكان الرجل العملاق حسب ما وصفه البعض، يؤدي مناسك العمرة، وخلال طوافه في الكعب، كان يلفت أنظار الجميع، كما شعر البعض باللهفة من بُنيانه الضخم، وبالرغم من عدم تحديد جنسيته، إلا أن هناك العديد من الأشخاص يروا أنه أطول رجل في العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو مختلفة يظهر به الرجل الضخم، وكان هناك البعض يخشون الإقتراب منه بسبب طول وضخامة جسده.

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