بإطلالة بسيطة.. الإعلامية هبة الحسين في رامز جاب من الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلت الإعلامية والممثلة السعودية هبة الحسين ضيقة الحلقة الثالثة العشرين من برنامج "رامز جاب من الآخر" اليوم بإطلالة جذابة.

وارتدى جاكيت باللون الأسود ونسقت معه بنطلون وحذاء بنفس اللون.

تقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلاف أو منافسة.

ويُذاع برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" بعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة 6 مساء مع موعد أذان المغرب يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة "إم بي سي مصر"، ويقع العديد من نجوم الفن بمختلف الدول العربية في المقلب، أبرزهم المطرب حسن شاكوش وطليقته وحمدي الميزغني وأحمد السقا وباسم سمرة ومحمد لطفي وأحمد حسام ميدو، والفنانة آيتن عامر وسمية الخشاب وميرهان حسين.

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