5 مشروبات تخفض الكوليسترول الضار و تحارب السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

توجد بعض المشروبات التي يمكن الإفطار عليها خلال شهر رمضان المبارك، بعيدًا عن المشروبات الرمضانية الشهيرة، وتسهم في خفض الكوليسترول الضار ومحاربة الخلايا السرطانية، وفقًا لما ذكره موقع webmd، و في السطور التالية سنتعرف على المشروبات.

عصير الافوكادو

يحتوي الأفوكادو على إنزيم الأفوكاتين ب، الذي يمنع نمو الخلايا السرطانية، وهو غني بحمض الأوليك، الذي يساعد على خفض الكولسترول السيئ في مجرى الدم.

عصير التفاح

عصير التفاح غني بالبكتين، وهو من الألياف التي تخفض مستويات الكوليسترول الكلي، وتحديدًا الكوليسترول الضار، كما أنه غني بفيتامين سي، وهو من مضادات الأكسدة التي تحارب الخلايا السرطانية.

عصير الكمثرى

الكمثرى غنية بالألياف التي تساعد على خفض الكوليسترول الكلي والضار، ومليئة بمضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض المزمنة، كما أنها تقضي على الخلايا السرطانية.

عصير الطماطم

عصير الطماطم غني بمضادات الأكسدة التي تدعى الليكوبين، والتي تحارب الخلايا السرطانية، عن طريق القضاء على الجذور الحرة، كما أنها غنية بالألياف التي تساعد على خفض الكوليسترول الكلي بالدم، وتحديدًا الكوليسترول الضار.

عصير التوت

عصير التوت غني بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم، بما في ذلك مضادات الأكسدة والألياف وكلاهما قد يخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة تحديدًا الضار، كما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك الخلايا السرطانية.

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