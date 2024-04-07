7 تمارين تساعدك على النوم بشكل أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثير من الأشخاص من قلة النوم، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب وقلة النشاط البدني والاضطرابات العقلية وضعف الذاكرة والأرق وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكري والسرطان.

ولحسن الحظ، هناك 7 تمارين تساهم في التخلص من الأرق خلال الليل والنوم بشكل أفضل، وفقا لموقع "هيلث شوتس".

أولا:

تمارين القلب والأوعية الدموية قد تحسن نوعية النوم وتقلل من النعاس المفرط أثناء النهار للأشخاص الذين يعانون من الأرق.

كما أنها تقلل من شدة حالات التنفس المضطربة أثناء النوم مثل انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم وتساهم في الحصول على نوم أفضل في الليل.

وينصح خبير اللياقة البدنية تشيثاريش ناتسان بممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع للحصول على نوم أفضل.

ثانيا:

اليوجا، حيث إن الانخراط في أوضاع اليوجا اللطيفة قبل النوم يمكن أن يريح الجسم والعقل، مما يجعل النوم أسهل.

ووجدت دراسة أجرتها المجلة الهندية للطب النفسي أنه بعد ستة أسابيع من ممارسة اليوجا، لاحظ 57 مشاركاً يعانون من الأرق انخفاضاً ملحوظاً في اضطرابات النوم.

ثالثا:

تدريبات القوة، حيث يمكن أن يؤدي دمج تمارين القوة في روتين اللياقة البدنية اليومي إلى تحسين جودة النوم ومدته. ويقول ناتيسان: "تساعد تمارين القوة، مثل رفع الأثقال أو تمارين وزن الجسم، على بناء كتلة العضلات وتوازن الهرمونات، وكلاهما يساعد على النوم المريح".

رابعا:

تاي تشي، وهو فن قتالي صيني قديم معروف بحركاته البطيئة والمتعمدة، يمكن أن يكون مفيداً لتحسين نوعية النوم. ويقول الباحثون إن هذا الفن هو ممارسة للعقل والجسم معاً بما يعزز الاسترخاء، ويقلل من التوتر، ويعزز الرفاهية العامة، وكلها تساهم في نوم أفضل. كما توصلت دراسة نشرتها المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة إلى أن تمارين التاي تشي لها تأثير إيجابي على الأشخاص الذين يعانون من الأرق وتساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق.

خامسا:

البيلاتس، وتركز رياضة البيلاتس على القوة الأساسية والمرونة ووعي الجسم من خلال الحركات التي يتم التحكم فيها وتقنيات التنفس.

ويقول ناتيسان: "تساعد الحركات التي يتم التحكم فيها والتركيز على المحاذاة الصحيحة على التخلص من التوتر، وتهدئة الجهاز العصبي، وإعداد الجسم للنوم التصالحي".

سادسا:

تمارين التمدد، حيث يمكن أن يؤدي دمج روتين التمدد في تمارين اللياقة البدنية اليومية إلى تحقيق العجائب في تخفيف الأرق.

وتساعد تمارين التمدد على تحرير العضلات المشدودة، وتحسين الدورة الدموية، وتعزيز الاسترخاء، وكلها أمور ضرورية لتحقيق نوم مريح.

سابعا:

التأمل اليقظ، حيث إن ممارسة اليقظة الذهنية، مثل التنفس العميق والتأمل، تعزز الاسترخاء وتقلل من التوتر وتعزز الشعور بالسلام الداخلي، وهو أمر مهم لدورة نوم أفضل.

كما ينتهي التقرير إلى جملة من النصائح إضافة إلى التمارين الرياضية، وذلك من أجل الحصول على نوم أفضل، ومن هذه النصائح ضرورة تحديد مواعيد للنوم، والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، إضافة إلى الانخراط في أنشطة مهدئة مثل القراءة أو أخذ حمام دافئ أو ممارسة تقنيات الاسترخاء قبل النوم.

وكذلك التقليل من التعرض للأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر قبل ساعة على الأقل من وقت النوم.

كما يوصي التقرير من يعاني من الأرق بأن يجعل غرفة نومه مناسبة للنوم من خلال التأكد من أنها مظلمة وهادئة وباردة، وأن يتجنب تناول الكافيين والكحول في الساعات التي تسبق موعد النوم، لأنها يمكن أن تتداخل مع جودة النوم وتعطل دورة النوم.

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