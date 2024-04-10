"ولا في الأحلام".. رجل يفوز بمليوني دولار عن طريق الصدفة - لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحتفل زوجان من أنابوليس في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة بمكاسب غير متوقعة قدرها 2 مليون دولار بعد شراء تذكرتين متطابقتين دون علمهما لنفس سحب Powerball.

بدأت الأمر عندما استخدم الزوج ميزة إعادة التشغيل في متجر 7-Eleven لمسح تذاكر اليانصيب القديمة بحثًا عن الفائزين، تقوم هذه الميزة بإنشاء تذاكر جديدة بنفس الأرقام، لكن الرجل لم يدرك أن بعض تذاكره تحتوي بالفعل على أرقام مطابقة، بحسب ndtv.

وقال: "أنا ألعب فقط عندما تتجاوز قيمتها مليار دولار".

عندما ظهرت أنباء عن بيع 7-Eleven تذكرتين فائزتين بقيمة مليون دولار، قام الزوجان بفحص مجموعتيهما، اكتشفا عدة تذاكر فائزة بقيمة 4 دولارات، ثم تذكرة تطابق أرقام Powerball الخمسة الأولى بمبلغ مليون دولار.

يتذكر قائلاً: "لقد نظرت إليه، وذهبت إلى موقع Powerball". "لقد رأيت الأرقام، وقلت: لا!"

وأطلقوا صرخة احتفالية مبتهجين، لكن الأخبار السارة لم تنته بعد.

يتذكر قائلاً: "كانت لدينا لحظة البكاء، بعد ذلك بعشرين دقيقة، عندما وضعت التذكرة، عدت إلى التذاكر الأخرى."

وتذكرت الزوجة تعليق زوجها بشأن حصوله على المزيد من التذاكر للتحقق منها، وسألته مازحا عما إذا كان يمكنه الحصول على التذكرة الثانية التي تبلغ قيمتها مليون دولار أيضا.

تتذكر زوجته مبتسمة: "لقد كان يمزح بشأن ذلك"، قال:" لا يزال لدي تذاكر، ماذا لو حصلت على تذكرة المليون دولار الثانية؟"

بشكل لا يصدق، وبعد مزيد من البحث، وجدوا تذكرة مطابقة أخرى، ما أدى إلى مضاعفة أرباحهم إلى مبلغ مذهل قدره 2 مليون دولار.

ويخطط الزوجان المبتهجان، اللذان اختارا عدم الكشف عن هويتهما، لاستثمار ثروتهما المكتشفة حديثًا.

وفقًا لموقع اليانصيب، لم يتمكن أحد من الفوز بالجائزة الكبرى لـ Powerball منذ 1 يناير، عندما تم بيع تذكرة فائزة بقيمة 842.4 مليون دولار في ميشيجان.

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