هل ماء جوز الهند يعالج التهاب القولون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يحتوي ماء جوز الهند، على العديد من الفوائد الصحية، وذلك نظرا لاحتوائه على المزيد من العناصر الغذائية والفيتامينات.

وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، أن تناول ماء جوز الهند يوميا قد يؤدي إلى تعافي مرضى التهاب القولون التقرحي، وفقا لموقع "فري ويل هيلث".

وفي الدراسة تناول 49 مشاركا ماء جوز الهند لمدة 8 أسابيع، و46 مشاركا دواء وهميا.

وتلقت المجموعتان الأدوية المعتادة حيث يتطلب هذا النوع من الالتهاب مجموعة من الاستراتيجيات العلاجية تتضمن الأدوية وتغييرات نمط الحياة وخاصة النظام الغذائي.

وفي نهاية الدراسة، انخفض نشاط المرض لدى 53% من الذين تناولوا ماء جوز الهند، بينما بلغت النسبة 28% لدى مجموعة الشراب الوهمي.

كما يحتوي هذا المشروب على إلكتروليتات ومركبات غير موجودة في المشروبات الرياضية التقليدية أو الماء العادي.

وأيضا غني بنوع من الهرمونات النباتية المضادة للالتهابات يسمى السيتوكينين، وله خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والأكسدة.

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