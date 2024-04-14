النساء أكثر عرضة للصداع النصفي أثناء فترة الطمث- دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون أمريكيون أن ثلث ما يقرب من 20 مليون امرأة يعانين من الصداع النصفي أثناء فترة الطمث.

ويتم عرض نتائج الدراسة في الاجتماع السنوي للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب 2024 في مدينة دنفر، يوم 16 أبريل المقبل، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وقام الباحثون بتحليل ردود النساء اللاتي يعانين من الصداع النصفي من خلال اختبار تقييم يتكون من 5 أسئلة.

ويسبب الصداع النصفي الشعور بـ ألم شديد أو إحساس بالنبض على جانب واحد من الرأس، وغالبا ما يكون مصحوبا بالغثيان والقيء والحساسية الشديدة للضوء والصوت.

ووجدت الدراسة أنه بالنسبة لجميع النساء خلال فترات الحيض، حدثت نوبات الصداع النصفي بشكل متكرر يصل إلى 4.5 مرات، وأن الصداع النصفي الشهري فقط استمر 8.4 يوماً في المتوسط.

وكانت 56.2% من النساء تعانين من إعاقات متوسطة إلى شديدة مرتبطة بالصداع النصفي.

وعند النظر إلى العلاجات التي استخدمتها النساء في الاستطلاع للمساعدة في السيطرة على أعراض الصداع النصفي، استخدمت 42.4% منهن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، بينما استخدمت 48.6% الأدوية الموصوفة.

ومن بين 63.9% من النساء اللاتي استخدمن علاجات الصداع النصفي للأعراض الحادة، كانت أدوية التريبتان الأكثر استخداماً، وهي فئة من الأدوية تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي لتهدئة الأعصاب المفرطة النشاط المرتبطة بالصداع النصفي والصداع العنقودي.

وتُستخدم أحياناً مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل النابروكسين أو الإيبوبروفين، كأدوية وقائية للنساء اللاتي لديهن فترات حيض منتظمة.

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