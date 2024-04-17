طريقة عمل المكرونة المبكبكة دون لحم.. «هتطلع زي المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المبكبكة من أشهر الوصفات الليبية التي انتشرت في المطاعم المصرية خلال الفترة الأخيرة، بسبب الإقبال الكبير عليها سواء من الكبار أو الأطفال، فهي وجبة سريعة ومشبعة، لذا تبحث بعض السيدات عن طريقة عمل المكرونة المبكبكة دون لحم، بخطوات سهلة وبسيطة.

وأوضحت الشيف «توتا مراد» ببرنامج «عيش وملح» بقناة cbc sofra، طريقة عمل المكرونة المبكبكة دون لحم، بنفس مذاق المطاعم.

مقادير المكرونة المبكبكة دون لحم

1 كيلو أو 3 أكياس مكرونة مقصوصة ويمكن اختيار أي شكل آخر.

لتر عصير طماطم.

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم جاهزة، ويمكن الاستغناء عنها، إلا أنها تعطي اللون الأحمر القوي للصوص.

بصل مفروم ناعم والكمية حسب الرغبة.

ثوم مفروم ناعم.

ليمون مجفف.

3 قرون فلفل حار سليم ويمكن الاستغناء عنها.

2 فلفل حار ألوان أخضر أو أصفر أو أحمر مفروم.

زيت نباتي أي نوع.

سمنة بلدي.

ماء مغلي.

طريقة عمل المكرونة المبكبكة دون لحم

توضع طاسة على النار وتُضاف كمية من الزيت تكفي لتشويح المكونات، يُضاف البصل المفروم والثوم والفلفل الألوان، والتقليب المستمر حتى تحصل المكونات على لون ذهبي خفيف، ثم تضاف المكرونة وتشوح مع بقية المقادير، وتوضع الصلصة وعصير الطماطم والليمون المجفف والفلفل الحار السليم، وتترك حتى تنضج ثم تقدم، ويجب أن يكون الصوص وفيرًا ثم تقدم.