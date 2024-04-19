3 مشروبات طبيعية لحرق دهون البطن قبل قدوم الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - بينما لا توجد مشروبات سحرية "تُنَسّف" دهون البطن بشكل مُطلق، إلا أن بعض المشروبات الصحية قد تُساعد في تعزيز عملية حرق الدهون بشكل عام ودعم جهودك في إنقاص الوزن، خاصةً مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، حسب ما جاء عبر موقع "تايمز أوف إنديا".

الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على تقليل امتصاص الدهون من الطعام ويسرع عملية الأيض ويحفز حرق الدهون المختزنة في الجسم

كما تساعد بذور الشيا على تعزيز انتظام المعدة، وتطهير القولون، ودعم صحة القلب والحد من الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

ونستعرض فيما يلي كيفية تحضير المشروبات الثلاثة:

مشروب "الزنجبيل والليمون"

لتحضير المشروب، يتم غلي 1 لتر من الماء، ثم إضافة شرائح الليمون بعد عصره ووضع العصير جانباً، ثم شرائح الزنجبيل، ثم إضافة نصف ملعقة من الفلفل، ويترك المزيج على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

يتم تبريده ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل وعصير الليمون، مع الحرص على تناوله على معدة فارغة في الصباح الباكر، أو تقسيمه على مدار اليوم.

مشروب "الكمون والقرفة"

لتحضير المشروب، يتم غلي 1 لتر من الماء، ثم إضافة 3 ملاعق صغيرة من الكمون و2 ملعقة من القرفة المطحونة، وتركها تغلي لمدة 5 دقائق.

يتم تبريده ثم تصفيته، مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل والليمون، مع الحرص على تناوله على معدة فارغة في الصباح الباكر، أو تقسيمه على مدار اليوم.

مشروب "بذور الشيا والليمون"

لتحضير المشروب، يتم نقع ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا في كوب من الماء طوال الليل ثم إضافة الليمون والعسل، أو تسخين المزيج لمدة 10 دقائق، ثم تصفيته قبل تناوله في الطريقتين.

احرص على تناول مشروب بذور الشيا مع الليمون في الصباح الباكر.

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