الامارات | مصر.. رفض صداقته على "فيسبوك" فاعتدى عليه بآلة حادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 أبريل 2024

في واقعة غريبة، اعتدى طالب بكلية التجارة على زميل له بكلية الهندسة وانهال عليه طعنًا بآلة حادة؛ لأن الأخير رفض طلب الصداقة الذي أرسله إليه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي التفاصيل، تعرض الضحية للهجوم بآلة حادة مما تسبب في جروح قطعية في الوجه والرقبة مع نزيف شديد للدم، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من الأطباء لوقف النزيف ومعالجة الجروح.

وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة، فإن الجاني قام بالهجوم بعد رفض الضحية لطلب الصداقة، حيث اعتبر الأمر إهانة له، وقام بانتظاره عند مدخل القرية وشن هجومه.