مفاجأة.. هذا ما يحدث لقلبك عند تناول البيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

بياض البيض عنصرا غذائيا غنيا بالبروتين والفيتامينات والمعادن، وله العديد من الفوائد الصحية، ولعل أبرزها دعم صحة القلب.

في السطور التالية، نوضح تأثير بياض البيض على صحة القلب، وفقا لموقعي "webmd"، و"ndtv".

انخفاض الكوليسترول

لا يحتوي بياض البيض على أي كوليسترول، ما يجعله خيارا جيدا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب.

غني بالبروتين

بالإضافة إلى، يلعب البروتين دورا حيويا في صحة القلب، حيث يساعد على بناء وإصلاح عضلة القلب، وضبط مستويات ضغط الدم.

البوتاسيوم

يحتوي بياض البيض على كمية وفيرة من البوتاسيوم، ما يساعد على خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب لأداء وظائفه.

منع انسداد الأوعية الدموية

يُسهم استهلاكه في توسيع الأوعية الدموية، ما يسمح بتدفق الدم بسلاسة ويقلل من خطر تراكم الترسبات الدهنية التي تؤدي إلى انسدادها.

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