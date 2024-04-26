ارتدوا الذهب في أقدامهم.. عادة مارسها المصريون القدماء لسبب غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ارتبط الذهب في الحضارة المصرية القديمة بالثروة والسلطة، فكان رمزا فخما يزين أجساد الفراعنة، ولكن لم يقتصر استخدام الذهب على المجوهرات والتزيين، وإنما امتد ارتداؤه إلى القدمين في عادة غريبة.

عادة غريبة مارسها المصريون القدماء

وأوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هناك عدة أسباب دفعت المصريين القدماء لارتداء الذهب في أقدامهم.

المصريون القدماء يزينون أقدامهم بالذهب

وتابع أن ارتداء المصريين القدماء للذهب في أقدامهم، كان تقليدا شائعا، اتخذ شكل زينة تُعرف باسم "الخلخال" حاليا، لم يقتصر صنعها على الذهب فقط، وإنما تنوعت لتشمل معادن أخرى مثل البرونز والنحاس، تجسيدا لثراء حضارة عريقة وإبداعها في مختلف المجالات.

تميمة حماية من الحسد والمرض

وأضاف كبير الأثريين أن هذه التميمة صممت بشكل فريد، حيث تأخذ شكل رأس طائر يشبه "حورس" أو "حية الكوبرا"، كرمزين بارزين في الحضارة المصرية القديمة.

وظن المصريون القدماء أن هذه التميمة كانت تُستخدم كرمز للحماية، لأن الذهب يمتلك خصائص سحرية، تُبعد الأرواح الشريرة وتحمي من الأمراض، وتحافظ على صحة القدمين.

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