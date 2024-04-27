مضيفة تركض أمام الركاب داخل طائرة والسبب صادم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أقبلت مضيفة على الركض أمام الركاب داخل طائرة، بينما كان السبب غير متوقع.

والتقطت كاميرا داخل طائرة ركاب تابعة للخطوط البولندية، الواقعة، إذ فاجأ قائد الرحلة كونراد هانك صديقته المضيفة التي تدعى باولا بعرضه الزواج عليها أمام الركاب.

وتقدم الطيار البولندي لخطبة صديقته المضيفة أثناء رحلة من وارسو إلى كراكوف، فوافقت.

ونشرت شركة الخطوط الجوية البولندية LOT، صاحبة عمل الزوجين السعيدين، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك، يُظهر اللحظة التي طرح فيها الكابتن كونراد هانك السؤال، وهو يمسك بمجموعة من الزهور، بحسب سي إن إن.

وقال: "في رحلة اليوم هناك شخص مميز للغاية، وآمل ألا تتوقع أي شيء".

وتابع هانك: "سيداتي وسادتي، منذ حوالي عام ونصف في هذه الوظيفة، التقيت بأروع شخص غير حياتي تمامًان أنت أغلى بالنسبة لي، أنت حلمي الأعظم الذي تحقق، ولهذا السبب يجب أن أطلب منك معروفًا يا عزيزتي، هل ستتزوجيني؟".

ويمكن بعد ذلك رؤية باولا، وهي تجري في ممر الطائرة لتعانق زوجها المستقبلي.

وقالت وهي تضع الخاتم في إصبعها أمام الركاب المبتهجين: "لا أعرف إذا كانت هذه هي اليد اليمنى لهذا".

وحصد الفيديو أكثر من ألف تعليق على فيسبوك.

"تهانينا الكبيرة! كتب سوافيك جوستينيارسكي: "أتمنى لكما سنوات عديدة من السعادة والحب".

وأضافت مونيكا زيلينسكي: "تهانينا لكما! أتمنى لك حياة مليئة بالذكريات والسفرات الجميلة."

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