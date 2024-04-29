هذا البنطال موضة صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يكتسي البنطال بالساتان أو الحرير في صيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة رقيقة تغلفها الأناقة والفخامة.

أوضحت مجلة "Instyle" أن البنطال المصنوع من الساتان أو الحرير يمتاز بطابع انسيابي رقيق، كما أنه يمتاز بملمس خفيف ولطيف ليوفر للساقين تهوية جيدة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز البنطال المصنوع من الساتان أو الحرير بسطح عاكس للضوء، ما يمنحه بريقاً ينطق بالفخامة والأبهة.

ألوان طبيعية

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنطال المصنوع من الساتان أو الحرير يطل هذا الموسم بألوان طبيعية هادئة مثل الأبيض والكريمي والبيج والبني والرمادي.

كما يزهو البنطال بألوان الباستيل الحالمة مثل الوردي والأزرق السماوي والأخضر النعناعي.

تنوع إمكانيات التنسيق

وأشارت المجلة إلى أن البنطال المصنوع من الساتان أو الحرير يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بلوزة من القطن وحذاء باليرينا.

كما يمكن الحصول على إطلالة مسائية أنيقة من خلال تنسيق البنطال مع ثوب كاشف للأكتاف وصندل ذي إبزيم كاحل.