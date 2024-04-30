ماذا يحدث لجسمك عند تخطي وجبة الإفطار؟- مشكلة خطيرة تواجهك

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت الدكتورة الروسية كسينيا يوروسلانوفا، من مخاطر تناول وجبة العشاء بعد الساعة الثامنة مساء، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

وأوضحت أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة العشاء في وقت متأخر من الليل، خاصة إذا كانت وجبة دسمة، يضطر جسمهم إلى العمل لساعات إضافية لهضم الطعام، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ما يضع ضغطا إضافيا على القلب ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وتابعت أن الأشخاص الذين يمارسون الصيام المتقطع، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ففي حالة تخطي الوجبات بشكل عشوائي بسبب ضيق الوقت أو غيره، يفرز الجسم هرمون التوتر الكورتيزول،

الذي يسبب الالتهاب ويعزز نمو لويحات تصلب الشرايين، ما يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

وأضافت: "يبدو هذا للوهلة الأولى متناقضا تماما، ولكن اعتمادا على سبب تخطي الوجبات، تعمل آليات مختلفة بشكل أساسي في الجسم، عندما يتجاوز الشخص وجبات الطعام بانتظام بسبب ضيق الوقت أو غيره، فإن جسمه يفرز هرمون التوتر الكورتيزول، ويسبب هذا الهرمون ذو الطبيعة الستيرويدية الالتهاب ويحفز نمو لويحات تصلب الشرايين، ما يؤدي إلى مشكلات في القلب والأوعية الدموية".

وتابعت: "أما في حالة الصيام المتقطع أو الصيام بوعي، حيث يستعد الشخص عقليًا وجسديًا لتخطي وجبات الطعام، تنشط في الجسم آليات تمنع تكوين لويحات تصلب الشرايين،وتطلق عملية الالتهام الذاتي التي تنظف خلايا الجسم من المكونات والسموم التالفة، ما يساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة وإبطاء عملية الشيخوخة".

ونصحت بضرورة الاهتمام بنظام غذائي صحي وعدم التخلي عن تناول الوجبات الرئيسية.

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