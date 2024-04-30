5 نصائح لتحسين صحة الدماغ وزيادة التركيز

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة لتحسين الذاكرة وتعزيز القدرات العقلية، والتخلص من الأفكار المزعجة والشعور بالهدوء والراحة.

وفقا لموقع "Times of India"، هناك 5 نصائح ذهبية تساعدك على تحقيق هذا الأمر.

تحديد الأولويات والأهداف

يجب عليك وضع خطة عمل واضحة، وتخصيص وقت محدد لكل مهمة، وتعليق قائمة أهدافك في مكان بارز لتذكير نفسك باستمرار بما تريد تحقيقه.

ممارسة التركيز الذهني

ما عليك سوى ممارسة تمارين اليقظة مثل التأمل واليوجا، والحد من النظر إلى شاشات الهاتف أثناء العمل أو الدراسة.

الاستمتاع بالهواء الطلق

أثبتت الدراسات أن التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق له تأثير إيجابي على الصحة العقلية والجسدية.

تدوين المذكرات

لتعزيز القدرة على فرز الأفكار وتحديد ما يسبب أكبر قدرا من الضيق، يمكن أن يساعد تدوين الأفكار كتابيا على سهولة استكشافها.

الاستماع لبعض الموسيقى

الموسيقى الهادئة تساعد على تحسين المزاج والتركيز والذاكرة، لذا عليك تشغيل مجموعة من المقطوعات الموسيقية أثناء العمل أو الدراسة.

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