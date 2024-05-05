هل تزيد السمنة خطر الإصابة بالخرف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت العديد من الجمعيات الخيرية المعنية بالخرف أن الحفاظ على الوزن يسهم في تقليل خطر الإصابة بهذا المرض.

وقد ترتبط السمنة بالإصابة بالخرف نظرا لأنها تضر الأوعية الصغيرة التي تزود الدماغ بالدم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والسكري، والالتهابات المزمنة، وكلها عوامل ترتبط بخطر الإصابة بالخرف، وفقا لموقع "ستادي فايندز" .

وأكد الباحث سكوت كييزا من لندن كوليدج أنه يصعب دراسة الارتباط لمعرفة إذا كانت السمنة سبباً للخرف.

وتشير إلى دراسة تابعت 3 مجموعات منذ الطفولة لمدة 50 عاماً.

ووجدت أن انخفاض معدل الذكاء في الطفولة ربما يفسر سبب وجود مهارات إدراكية لدى البعض في منتصف العمر، من الذين يعانون من السمنة أسوأ قليلاً من ذوي الوزن الطبيعي.

ويرى كييزا أننا لا نملك حتى الآن ما يكفي من البيانات التي تشير أن السمنة من أسباب الإصابة بالخرف، لكن هذا لا يعني أنه ليس كذلك.

وحتى تتوفر إجابة، ينصح البحث باتباع اقتراح الجمعيات الخيرية المعنية بالخرف ومحاولة الحفاظ على وزن صحي، فعلى الأقل ، سيقلل ذلك خطر الإصابة بمجموعة واسعة من المشاكل الصحية الرئيسية الأخرى، وقد يقلل أيضاً خطر الإصابة بالخرف.

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